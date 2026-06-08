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08.06.2026 13:51:00
The great gold myth: Why the precious metal isn’t the war hedge we’re told it is
Why everything you were told about gold as a safe haven is wrongWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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