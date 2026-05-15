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15.05.2026 21:00:00
The IEA Just Revised Oil Demand Down by 420,000 Barrels a Day. Is It Time to Trim Your Energy Stocks?
Oil prices have skyrocketed this year due to the war in Iran and its impact on oil supplies from the Middle East. Brent oil, the global benchmark price, has rocketed by about 80% this year to around $110 a barrel. The surge in crude prices is starting to affect global oil demand. The International Energy Agency (IEA) recently revised its demand outlook down by 420,000 barrels per day. Here's a look at whether this demand destruction means it's time to trim your energy stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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