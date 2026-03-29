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29.03.2026 15:14:00
The Iran Conflict Is Sending Oil Prices Soaring -- These 3 Energy Stocks Are Built to Profit
Oil prices have soared this year due to the war with Iran. Brent, the global oil benchmark, has surged from $60 to more than $100 a barrel, an over 70% gain. Crude prices will likely continue to rise the longer the war rages, as it directly impacts the oil market. Iran has blocked a key oil shipping lane and attacked oil infrastructure in the Persian Gulf. The surge in crude prices will benefit all oil stocks. Here are three energy companies built to profit from higher oil prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,57
|6,62
|6,25
|Ölpreis (WTI)
|99,64
|5,16
|5,46
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