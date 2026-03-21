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21.03.2026 16:30:00

The Iran War Just Triggered a Bigger Energy Shock Than the 1970s Oil Crisis. What It Means for Your Portfolio.

The executive director of the International Energy Agency didn't mince words when he described the impact of the Iran war on the global energy market. Speaking to the Financial Times, Faith Birol called the conflict "the greatest global energy security threat in history." Birol observed that even if the war ended soon, restoring lost production is likely to take months. In other words, the event is likely to roil global markets for a long time, and the externalities are numerous. Let's take a look at some of the stock winners and losers from the war and its impact on the energy market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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