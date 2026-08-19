|
19.08.2026 12:34:44
The Iran War Sent Gas Prices Skyrocketing, but the US Now Faces a Diesel Problem
This article The Iran War Sent Gas Prices Skyrocketing, but the US Now Faces a Diesel Problem originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,29
|0,02
|0,75
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGrüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.