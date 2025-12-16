|
The iShares Silver Trust Delivers Bigger Five Year Gains Than The iShares Gold Trust
The iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) and iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) both offer direct exposure to precious metals, but differ in historical risk, recent returns, and ongoing costs.Both funds are designed as convenient vehicles for investors seeking to track the price of either gold or silver, rather than owning the physical commodities directly. Comparing IAU and SLV comes down to tradeoffs in cost, volatility, and each metal’s performance profile.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
