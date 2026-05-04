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04.05.2026 06:00:22
The land of milk and no money: UK farmers are in a fix
Prices are falling due to a glut of the white stuff, yet the costs of feed, fertilisers and fuel are risingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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