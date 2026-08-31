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31.08.2026 12:00:01
The missing piece in the US oil and gas boom: jobs
Production and profits are rising strongly but industry employment has fallen since Trump came to powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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