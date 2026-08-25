|
25.08.2026 18:57:34
The Nasdaq Floats as Oil Sinks and Memory Stocks Recover
Yesterday, memory chips fell apart on a China headline. Today, they got back up again. That's the market for you, one day before Nvidia (NASDAQ: NVDA) reports and everyone finds out whether the AI trade still has legs.The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) leads with a 0.56% gain as of 12:13 p.m. ET. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) follows at a 0.27% increase, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) added 0.22%. Small gains all around on a quiet day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|86,29
|-2,29
|-2,59
|Ölpreis (WTI)
|80,69
|-1,67
|-2,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Ruhiger Handel an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.