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22.07.2026 18:27:01
The Next Big AI Bottleneck Isn't Chips -- It's Natural Gas. Here Are the Stocks to Buy Before the Crunch.
The market has been razor-focused on soaring oil prices this year, and rightfully so. But not paying attention to the broader energy landscape would be a mistake and potentially a missed investment opportunity.That’s according to Chronometer Partners Chief Investment Officer Matthew Smith, who says there is a huge emerging opportunity in natural gas.Smith’s argument is built on the thesis that, as power demand increases due to an oil crunch and the needs of artificial intelligence, natural gas will quickly become the best game in town.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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