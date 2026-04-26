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26.04.2026 02:15:00
The Oil Boom Won't Last Forever. Here Are 3 Green Energy Stocks to Own in 2026.
Attention on Wall Street often focuses on the most notable events. This is why the geopolitical conflict in the Middle East, which has driven volatile oil prices, is top of mind for most investors. Lofty oil prices aren't going to stop the green energy transition that's taking shape, and might even help it along. If you can see past the oil-driven headlines, you might want to take a second look at the clean energy sector. Bloom Energy (NYSE: BE) could be attractive for more aggressive investors. Brookfield Renewable (NYSE: BEP)(NYSE: BEPC) is a solid choice for income investors who want broad clean energy exposure. And NextEra Energy (NYSE: NEE) is a great option for conservative investors who aren't ready to jump in with both feet. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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