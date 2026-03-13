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13.03.2026 13:15:20
The oil crisis has sparked a scramble for energy. A hidden, clean and cheap source could be flowing in abundance under our feet
Trillions of tons of hydrogen lie in Earth's crust. Can a Bavarian geologist unlock this clean and cheap energy source?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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