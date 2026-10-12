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12.10.2026 16:49:24
The Oil Market Is Breaking Apart: Brent-WTI Price Gap Hits $13
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,62
|-2,03
|-1,90
|Ölpreis (WTI)
|91,76
|-1,98
|-2,11