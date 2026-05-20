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20.05.2026 14:00:04
The oil shock is coming for America
Tools that worked to lower prices in the last crisis have already been spentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,36
|1,20
|1,14
|Ölpreis (WTI)
|99,48
|1,22
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