|
09.10.2026 16:15:00
The Oil Story Everyone's Telling You Is Wrong. Here's What's Actually Driving Prices at the Pump.
Last week, gasoline was clocking in at about $4.40 a gallon nationally. Diesel came in at around $6.37, up from just $3.70 a year ago. Yet West Texas Intermediate crude oil had fallen to roughly $90 a barrel after reaching $119 in March.
Now, if crude oil were the whole story, those numbers wouldn't make much sense. But the bigger problem right now isn't necessarily finding oil. It's turning that oil into gasoline, diesel, and jet fuel -- and certain companies are benefiting most.
Crude oil doesn't go directly from an oil well into your gas tank. It first has to be processed through a refinery, where it's converted into gasoline, diesel, jet fuel, and other products. And right now, global refining capacity is tight.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,59
|0,31
|0,30
|Ölpreis (WTI)
|91,85
|0,36
|0,39
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.