Ölpreis (WTI)

57,44
USD
-0,16
-0,28 %
14.12.2025 00:27:22

The Paris Agreement is working — just ask Big Oil

The louder the lobbying, the clearer the fear. Ten years on, the Paris Agreement has reshaped energy politics, and the pushback from the fossil fuel sector is still mounting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 61,17 -0,38 -0,62
Ölpreis (WTI) 57,44 -0,16 -0,28

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

