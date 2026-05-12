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12.05.2026 21:16:00
The real cost of the Iran war isn’t higher prices — it’s market paralysis
Markets can handle rising prices. What crushes confidence is uncertainty that squelches investment.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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