|
12.05.2026 21:16:00
The real cost of the Iran war isn’t just higher prices — it’s market paralysis
Markets can handle rising prices. What crushes confidence is uncertainty that squelches investment.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,69
|3,11
|2,97
|Ölpreis (WTI)
|102,18
|4,11
|4,19
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.