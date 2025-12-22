|
22.12.2025 10:58:00
The so-called ‘great debasement trade’ is back on as gold sets fresh record, says this strategist
A rise in geopolitical tensions and the search for inflation hedges are fuelling the surge in precious metal pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 407,64
|69,10
|1,59