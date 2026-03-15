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15.03.2026 17:08:00
The SPDR Gold ETF Has Been Good to Long-Term Investors. Here's Why.
The SPDR Gold ETF (NYSEMKT: GLD) broke new ground in the world of exchange-traded funds. Rather than just giving investors an ownership interest in shares of companies, SPDR Gold represented a way for fund shareholders to get an indirect interest in an actual physical commodity. The ETF revolutionized the gold market, disrupting a business model that until then had relied on coin dealers and precious metals experts that made it expensive and logistically challenging to buy and sell physical gold.With gold having recently soared above the $5,000 per ounce mark, shareholders in SPDR Gold have made out quite well lately. But as you'll see in this second article in a three-part series on the ETF for the Voyager Portfolio, SPDR Gold hasn't moved straight up, and it has gone for long periods of time without doing much in the way of performance for its investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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