The Stock Market Drops as Oil Prices Flash a Warning Last Seen in 2022. History Says This Will Happen Next.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), a benchmark for the U.S. stock market, more or less traded sideways through the first two months of the year. Its lackluster performance was due in large part to uncertainty surrounding President Donald Trump's trade policies.Trump says his tariffs have "created an American economic miracle." But economic data tells a different story. U.S. gross domestic product increased just 2.2% last year, and the economy added only 181,000 jobs. In both cases, those are the worst numbers since the pandemic in 2020.The situation got more complicated last weekend when the U.S. and Israel attacked Iran. The S&P 500 has since dropped 2%, and oil prices have increased about 30% to $94 per barrel, the highest level since late 2022. However, the stock market rebounded fairly quickly the last time oil prices spiked in response to geopolitical uncertainty.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|93,31
|9,00
|10,67
|Ölpreis (WTI)
|90,90
|9,89
|12,21
