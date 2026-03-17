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17.03.2026 17:17:00
The Stock Prices of These 3 Oil Giants Are Up Roughly 30% in 2026. But Are They a Buy?
Crude oil prices have skyrocketed this year. WTI, the primary U.S. oil price benchmark, has soared 70%, rising from under $60 at the beginning of the year to around $95 per barrel. Meanwhile, Brent, the global oil benchmark, is also up about 70% this year, jumping from $60 a barrel to more than $100. The rally in crude prices has driven up most oil stocks. The shares of oil giants ExxonMobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), and ConocoPhillips (NYSE: COP) are all up roughly 30% on the year. Here's a look at whether you should still buy these top oil stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,38
|2,36
|2,34
|Ölpreis (WTI)
|96,14
|2,64
|2,82
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