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22.05.2026 05:07:31
The T1 Trump Phone Is the Same Color as Scrooge McDuck's Gold Coins
The T1 phone has a gold back with two Trump Mobile logos, one of which kind of resembles the American flag.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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