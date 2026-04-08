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08.04.2026 21:22:00

The U.S. has more natural gas than it knows what to do with — helping Americans weather the Iran oil crisis

Cheaper U.S. natural gas is a bright spot for consumers in otherwise dim energy markets. But the contrast is so stark it has created an anomaly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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