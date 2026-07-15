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15.07.2026 22:52:00
The U.S. oil reserve is at a 40-year low — but the government says there’s still plenty of breathing room
Energy Department says operational minimum for the storage caverns is about 70 million barrels, a level far lower than oil industry estimatesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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