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28.04.2026 17:35:00
The UAE is Leaving OPEC. Here's What It Means for the Global Oil Market.
The United Arab Emirates (UAE) announced on Tuesday that it will leave OPEC and OPEC+ on May 1. It's a meaningful blow to the cartel of oil-producing nations that effectively control the global oil market by setting supply quotas for its members. The decision comes after fellow OPEC member Iran attacked it with missiles and drones, while also choking off its ability to export oil through the Strait of Hormuz. The UAE had been a major player in OPEC. Here's how its decision to leave the group could impact the global oil market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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