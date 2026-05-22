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22.05.2026 19:15:00
The World Has Less Than 80 Days of Oil Left in Reserve, and the Clock Is Ticking. These Stocks Win Either Way.
The biggest winners from high oil prices are upstream oil and gas producers. U.S.-based producers, such as Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), are doing quite well because the geopolitical conflict in the Middle East hasn't affected their operations. But the upstream will get hit when oil prices eventually fall. That's why long-term investors will appreciate midstream businesses like Energy Transfer (NYSE: ET), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), and Kinder Morgan (NYSE: KMI). It doesn't matter if oil prices are high or low; these energy businesses win either way.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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