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18.05.2026 15:14:40
The World Is Burning Through Oil Stockpiles Faster Than Expected, Warns IEA Chief As Hormuz Crisis Deepens
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,97
|1,50
|1,37
|Ölpreis (WTI)
|106,90
|1,48
|1,40
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