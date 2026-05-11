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11.05.2026 04:15:00
The World Is Burning Through Oil With No Resupply in Sight. Is SHEL Stock a Buy Before the Squeeze Gets Worse?
Shell (NYSE: SHEL) CEO Wael Sawan is one of many energy industry executives sounding the alarm on the oil supply/demand imbalance that has been building since the geopolitical conflict in the Middle East erupted. Right now, Sawan says the world is short 1 billion barrels of oil, a number Halliburton (NYSE: HAL) CEO Jeffrey Miller backs. The CEOs of Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM) both agree that it will take months to solve the growing imbalance once the conflict ends. Until then, the supply shortfall will only get worse. Should you buy Shell or one of its rivals? The answer depends on your investment horizon.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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