|
10.02.2026 18:31:17
The World Is Still Hungry For Crude — Bank of America Lifts Oil Price Forecasts Through 2031
This article The World Is Still Hungry For Crude — Bank of America Lifts Oil Price Forecasts Through 2031 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|67,46
|-0,09
|-0,13
|Ölpreis (WTI)
|62,75
|-0,09
|-0,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.