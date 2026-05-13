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13.05.2026 22:59:00
The world lost nearly 1 billion barrels in oil supply over the past 75 days. Why investors aren’t worrying enough.
Global oil prices have climbed by nearly 50% since the the end of February, but the rise pales in comparison to an estimated loss of nearly 1 billion barrels since the start of the Iran war 75 days ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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