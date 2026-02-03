Silberpreis

89,97
USD
4,60
5,39 %
03.02.2026 09:51:00

The Worst Day for Silver in 46 Years Serves as a Warning for the Stock Market's 2 Hottest Trends: AI and Quantum Computing

Over the last three years, the bulls have ruled the roost on Wall Street. All of the stock market's major indexes have climbed to several record highs, with game-changing innovations and hot trends leading the way. This includes the rise of artificial intelligence (AI), the advent of quantum computing, and the precious metals bonanza that saw silver and gold catapult to all-time highs.But when things seem too good to be true on Wall Street, they often are. It's a lesson silver investors learned firsthand last week, and it's a plain-as-day warning for AI and quantum computing stock investors going forward.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Silberpreis 89,97 4,60 5,39

ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Für den Mittwoch wird ein schwächerer Handelsauftakt an der Wiener Börse erwartet. Der DAX dürfte leicht fester in den Handel starten. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
