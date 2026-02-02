Ölpreis (WTI)

63,37
USD
0,16
0,25 %
02.02.2026 14:50:00

There’s a big new oil-and-gas merger, but shareholders aren’t happy

Devon plans to acquire Coterra in an all-stock deal, as consolidation within the oil-and-gas sector continues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Börse aktuell - Live Ticker

Dow startet fester -- ATX unentschlossen -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse mit Schwankungen. Der DAX gibt leicht nach. Der Dow zeigt eine leichte Erholung. Am Mittwoch zeigten sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

