02.02.2026 14:50:00
There’s a big new oil-and-gas merger, but shareholders aren’t happy
Devon plans to acquire Coterra in an all-stock deal, as consolidation within the oil-and-gas sector continues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|67,56
|-0,26
|-0,38
|Ölpreis (WTI)
|63,37
|0,16
|0,25
