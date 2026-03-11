|
11.03.2026 20:28:00
There’s no policy response that can stop the rise in oil prices: Carlyle’s Currie
The oil market on Wednesday saw the strongest effort by far to ensure adequate global supplies of the commodity, but commodities guru Jeff Currie said the International Energy Agency’s decision to release an unprecedented amount of crude from its reserve won’t halt oil’s climb.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,71
|-0,04
|-0,04
|Ölpreis (WTI)
|96,76
|1,03
|1,08