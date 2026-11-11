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11.11.2026 18:15:00

These 5 Gold Mining Stocks Give You a Different Way to Own Gold

Gold has long been a go-to asset when uncertainty rises, and Newmont (NYSE: NEM), Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM), Barrick Mining (NYSE: B), Kinross Gold (NYSE: KGC), and Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) are five gold mining stocks that give you a different way to own gold.

Following Russia's invasion of Ukraine in 2022, the G7, European Union, and other partner nations froze Russian sovereign foreign reserves. Since then, central banks have been adding gold rapidly. Central banks were previously averaging about 500 tons of gold purchased per year.

In recent years, those purchases have doubled as some of the world's central banks de-dollarize and seek diversification away from U.S. Treasuries and other sovereign debt.

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