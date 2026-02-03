|
03.02.2026 01:15:00
This $58 Billion Merger is Creating a New U.S. Oil and Gas Giant
Consolidation continues in the U.S. energy sector. Oil and gas companies Devon Energy (NYSE: DVN) and Coterra Energy (NYSE: CTRA) recently announced that they're combining in an all-stock deal. The $58 billion transaction will create the second-largest independent exploration and production (E&P) company in the U.S. by production volumes behind ConocoPhillips (NYSE: COP). Here's a closer look at the deal and what it means for oil stock investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|66,74
|-3,96
|-5,60
|Ölpreis (WTI)
|62,14
|-3,07
|-4,71
