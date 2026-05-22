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22.05.2026 21:40:00
This 2008 ‘train wreck’ oil scenario could unfold if Hormuz isn’t opened by end of August
There’s a new warning from the commodity market about the risks of a delayed reopening of the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.