|
23.02.2026 16:15:00
This 4.9%-Yield Oil Pipeline Stock Is up 18% in 2026 -- and Still Looks Cheap
Midstream operator OneOK (NYSE: OKE) operates like a toll booth for the energy industry. Through its 60,000 miles of pipelines, it delivers crude oil, carbon dioxide, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Most of its revenue comes directly from fees it charges to use its pipelines. The Tulsa company has long-term contracts that deliver stable earnings.Image source: Getty Images.The 120-year-old company is scheduled to report fourth-quarter earnings after the market closes today. Analysts are expecting earnings per share (EPS) of $1.50, reflecting a decline of 4% compared to the same period last year. Revenues are forecast to be $8.9 billion, a year-over-year increase of 3%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
