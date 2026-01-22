|
22.01.2026 13:58:00
This contrarian trader says silver has peaked — and this week’s action proves it
Silver’s failure to respond as positively to rising geopolitical risk as gold this week is evidence of the trade becoming “tired” says Kevin MuirWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
