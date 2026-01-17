|
17.01.2026 05:43:55
This Copper Mining Stock Jumped 160% This Past Year but One Fund Still Bought Up $5 Million in Shares
On January 16, Louisbourg Investments disclosed a new position in Hudbay Minerals (NYSE:HBM), acquiring 263,900 shares in an estimated $5.25 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated January 16, Louisbourg Investments established a new position in Hudbay Minerals, acquiring 263,900 shares. The estimated value of the trade was $5.25 million based on the quarterly average price.This was a new position for the fund, representing 1.05% of its 13F reportable assets under management as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|13 000,00
|-205,00
|-1,55
