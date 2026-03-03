|
03.03.2026 19:00:00
This Gold Producer's Stock Has Doubled in the Past Year and It Just Announced a 60% Hike to Its Dividend
Gold prices have been soaring over the past year, and companies involved with gold mining have been generating fantastic results. Investing in these companies can be a good way for investors to take advantage of rising gold prices, as in some cases, their share prices can rise even higher than simply investing in gold.One gold mining stock that has performed exceptionally well over the past year is Alamos Gold (NYSE: AGI). It has risen by around 120% during that time frame, as the business has been booming. Recently, it also announced a generous increase to its dividend -- a mammoth 60% rate hike. Is Alamos Gold stock a no-brainer buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
