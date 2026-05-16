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16.05.2026 19:38:05
This Gold Stock Is Up 140%. One Investor Has Made It a 15% Portfolio Holding
On May 15, 2026, Vazirani Asset Management disclosed a new position in Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC), acquiring 148,400 shares in a trade estimated at $4.48 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Vazirani Asset Management reported acquiring 148,400 shares of Allied Gold Corporation (NYSE:AAUC). The estimated value of the trade is $4.48 million, based on the average closing price from January 1 to March 31, 2026. Post-trade, the position is valued at $6.40 million, reflecting the establishment of a new stake this quarter.Allied Gold Corporation is a Toronto-based gold producer with a diversified portfolio of mining assets across West and East Africa. Allied Gold Corporation holds mining assets across multiple African countries, including Mali, Côte d'Ivoire, and Ethiopia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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