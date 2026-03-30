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30.03.2026 18:53:00
This is a reason the Middle East’s major oil-producing countries have been selling their U.S. Treasurys
A need for liquidity may be playing a role in the decision of some countries to reduce their holdings of U.S. government debt.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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