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10.09.2026 22:30:00
This Is the First Oil Dividend Stock I'd Buy in September
Income-oriented investors often buy oil stocks to earn steady dividends. However, many of those stocks are also tightly tethered to volatile oil prices. When oil prices surge, these companies generate plenty of cash to cover their dividends. But when oil prices pull back, the less diversified companies with weaker balance sheets will likely reduce those payments.
That said, there's still one resilient oil stock I'd be comfortable buying in September, even though it's historically the weakest month for the stock market. That stock is Chevron (NYSE: CVX), one of the world's largest integrated energy companies.
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