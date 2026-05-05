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05.05.2026 21:15:00
This narrow shipping lane is how Trump now wants oil tankers to navigate the Strait of Hormuz
If the U.S. succeeds in shepherding more vesses out of the strait safely, hundreds of ships still stuck on either side of the strait, including massive oil tankers, would find their way to markets, taking off some of the pressure that has led global crude prices rise more than 50%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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