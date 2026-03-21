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21.03.2026 16:02:00
This Nuclear Energy Stock Is Rising as Oil Tops $119 Per Barrel
Recent geopolitical events have sent shock waves through energy markets. Investors have watched the price of oil rise as high as $119 per barrel in some markets, while energy infrastructure assets in the Middle East have been targeted in attacks. The Strait of Hormuz, through which 20% of the world's liquefied natural gas (LNG) and oil flows, is effectively closed as I write this.All of this uncertainty could fundamentally change how decision-makers think about meeting energy needs, and that could be great news for the nuclear industry and the leading pure-play nuclear energy stock, Cameco (NYSE: CCJ).The company recently signed a long-term agreement to supply the government of India's Department of Atomic Energy with uranium ore concentrate in a contract worth $2.6 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|112,19
|4,60
|4,28
|Ölpreis (WTI)
|98,23
|2,09
|2,17
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