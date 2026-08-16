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16.08.2026 17:14:00
This Oil Dividend Just Got a Raise. Here's What It Means for Shareholders.
On the dividend front, the energy sector certainly isn't suffering from the summertime blues, as a plethora of pipeline stocks have delivered higher payouts in recent weeks.Count Delek Logistics Partners (NYSE: DKL), which operates in some of the most coveted domestic shale regions, is among the recent dividend boosters. On July 22, this midcap midstream company upped its quarterly distribution by half a cent to $1.135 a share. That doesn't sound like much, but it's worth noting that the July increase marked the third time this year Delek Logistics raised its dividend and the 54th consecutive quarter in which the pipeline stock has done so.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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