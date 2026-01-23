|
23.01.2026 13:32:12
This Silver Stock Is Up 281% and One Fund Just Took $5 Million Off the Table
On January 22, Azarias Capital Management disclosed selling 536,928 shares of Endeavour Silver (NYSE:EXK), an estimated $4.55 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 22, Azarias Capital Management, L.P. reduced its stake in Endeavour Silver by 536,928 shares. The estimated value of the shares sold was $4.55 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the fourth quarter. Meanwhile, the position’s value at quarter-end was $5.92 million, down $3.23 million from the prior filing.This was a sell transaction, lowering the stake to 2.59% of 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|102,99
|6,77
|7,04
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.