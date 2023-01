Thunberg bei Protesten nahe Lützerath vorübergehend in Gewahrsam

Lützerath (Reuters) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach Polizeiangaben am Dienstag zusammen mit anderen Demonstranten bei Protesten gegen den Abriss des unbewohnten Dorfes Lützerath vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Thunberg hatte sich vergangene Woche den Protesten gegen den Abbau der unter dem Dorf liegenden Kohle durch den Energiekonzern RWE angeschlossen. Sie wurde in Gewahrsam genommen, als sie am Rande des Kohletagebaus Garzweiler 2, der einige Kilometer von Lützerath entfernt liegt, protestierte. Ein Reuters-Fotograf sah, wie sie allein in einem Polizeibus saß. Nach der Aufnahme der Personalien wurde Thunberg laut Polizei Aachen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

