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20.11.2026 10:44:56
Tinned food and long-life milk boost retail sales after 'Be Ready' campaign launch
People stocking up on long-life food drove retail sales higher October, according to official data.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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